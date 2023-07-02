Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

Украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории и незаконно аннексированный Крым. Уже этим летом "нежелательные гости" могут оказаться в серьезной опасности. Об этом сообщили в видео, которое опубликовало Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter. Видео уже разлетелось в Сети.
В Минобороны намекнули, что даже обычный курортный отдых в украинском Крыму может набрать неожиданные обороты.
"Внимание нежеланным гостям! Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", - говорится в описании.
Смотрите видео о Крыме:
Возвращение Крыма в Украину
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее сказал, что армия Украины зайдет в Крым еще при теплой погоде. Сроков проведения военной операции на Крымском полуострове он не назвал.
В Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовят эвакуацию на севере Крыма. Захватчики собрались перевезти вглубь полуострова коллаборантов местных так называемых "администрации", их семьи и материально-культурные ценности.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что войска России строят оборонительные сооружения в Крыму. По ее словам, такие действия, вероятно, указывают на возможную подготовку россиян к отступлению вглубь оккупированного полуострова.
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