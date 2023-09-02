"Будем двигаться, как ракеты": в ВСУ рассказали, что будет после прорыва укреплений врага - NYT

Бойцы ВСУ на донецком направлении уверены, что Украине удастся прорваться к морю, сообщает авторитетное американское издание The New York Times.

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ВСУ в контрнаступлении полагается на усилия данных штурмовых групп - NYT / коллаж Главред, фото УНИАН

Когда Силы обороны Украины прорвут обе линии обороны русских оккупантов, то путь к Азовскому морю для них будет полностью открыт. Об этом пишет авторитетное западное издание The New York Times со ссылкой на комментарий ветерана-морпеха Максимом, который тот дал в населенном пункте Урожайное (Донецкая область).

Морпех говорит ‒ он уверен в том, что за двумя линиями обороны у оккупантов больше нет никаких укреплений.

"Мы будем двигаться, как ракеты [после того как ВСУ прорвут укрепления оккупантов ‒ Главред]", - поделился прогнозом воин.

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Кроме того, есть информация, что движущей силой контрнаступления ВСУ на юге Украины являются сотни небольших штурмовых групп (часто всего от 8 до 10 солдат), каждой из которых поручено атаковать одну траншею, одну полосу деревьев или даже один дом. Якобы именно так освобождались важные в стратегическом плане населенные пункты Урожайное и Работино. И ВСУ в значительной степени полагается на усилия данных штурмовых групп ‒ медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

"Это трудный способ вести войну - село за селом, дом за домом - без гарантии успеха. Однако, будучи взяты и захвачены, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", ‒ пишут журналисты NYT.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

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