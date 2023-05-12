"Будет борьба за Москву": Кочетков раскрыл роль Пригожина в "войне" группировок в России

В стране-агрессоре России будет борьба за территориальные угодья, особенно за контроль над Москвой, считает политический аналитик Александр Кочетков.

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Россию ждет борьба криминала и силовиков за Москву - Кочетков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В России ожидается противостояние различных группировок за территории. Криминальные силы устроят борьбу за Москву. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, если уцелеет, будет участником событий и получит определенную роль в распределении денег и полномочий после поражения РФ в войне против Украины. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россию ждет борьба за Москву между различными криминальными силами, а также силовиками. Бороться за влияние в столице будут и кадыровцы.

"В ближайшее время в России не предвидится какой-то публичной политики. По сценарию, скорее всего, будут определенные вооруженные противостояния между разными группировками за разные территориальные угодья. Денег там не так много, поэтому, скорее всего, будет борьба за Москву. Она будет разворачиваться между криминальными силами, силовиками разных направлений. Между такими как "кадыровцы", которые тоже претендуют на Москву и имеют внутри Москвы серьезную вооруженную группировку", - полагает Кочетков.

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По его мнению, в таких конфликтах будут использовать и Пригожина, который, если уцелеет, в итоге примет участие в перераспределении полномочий и денежных ресурсов после поражения России в войне с Украиной.

"Именно там будут использовать и Пригожина, но это не является публичной политикой. Возможно, он и будет делать какие – то публичные заявления, но основное его влияние - силовое. И он, безусловно, будет участвовать в новом распределении полномочий и денег в России после поражения. Если он, конечно, сможет уцелеть", - подчеркнул Александр Кочетков.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ранее решил пойти на прямой конфликт с Министерством обороны российских оккупантов.

Пригожин выложил видео, в котором, с применением нецензурной лексики, обратился в адрес руководителя Минобороны Шойгу и главы Генштаба Герасимова, с требованием выдать вагнеровцам боеприпасы. Он сказал, что у боевиков катастрофическая нехватка снарядов.

Позже Пригожин заявил, что боевики Вагнера якобы уйдут из Бахмута до 10 мая, если не получат боеприпасы. В итоге боевики никуда не ушли – им обещали дать снаряды. Однако боеприпасы, по словам того же Пригожина, они так и не получили.

Журналист Евгений Киселев допустил, что у Пригожина могут быть президентские амбиции. Впрочем, по его мнению, вряд ли Пригожин сможет достичь своих целей политическим путем. Как полагает Киселев, руководство в стране-оккупанте может поменяться только в случае переворота.

Смотрите видео, в котором Пригожин сделал прогноз о будущем России

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