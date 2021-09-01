Будут изучать как иностранный: в Черновцах депутат от ОПЗЖ "отстоял" русский язык в одной из школ

Народный депутат Михаил Папиев акцентировал, что закон "О полном общем среднем образовании" является антиконституционным.
Пророссийская политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем официальном сайте похвасталась "достижением". Оказывается, именно благодаря их усилиям в одной из черновицких школах "отстояли изучение русского языка".
Как говорят в ОПЗЖ, поспособствовал этому Михаил Папиев. Он отметил, что закон "О полном общем среднем образовании" является антиконституционным, так как запрещает гражданам Украины изучать другие языки и соответственно дискриминирует их.
"На Буковине всегда жили во взаимоуважении и толерантном отношении друг к другу представители многих национальностей и вероисповеданий, ведь Черновицкая область – мультикультурная", – цитирует Папиева пресс-служба партии. ОПЗЖ, как сказал депутат, отстаивает права украинцев и продолжит это делать.
Стоит отметить, что русский язык действительно все еще можно изучать в любой школе – если на то будет согласие администрации учреждения и родителей.
- Вот как сформулировали это на портале "Школьная жизнь": "Решение о введении изучения второго иностранного языка принимается – в зависимости от условий для такого изучения – учебным заведением самостоятельно".
Первый иностранный язык, напомним, – это английский.
Языковой закон в Украине
Напомним, что 16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, перешли:
- концерты и развлекательные шоу;
- выставки и экскурсии;
- театры и музеи;
- на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении;
- книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине русский язык лишили статуса регионального. Региональный статус у русского языка был в 13 из 27 регионов Украины. На сегодняшний день он остается только в Луганской области.