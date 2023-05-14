Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентские выборы, которые должны были бы состояться осенью 2023 года, могут не состояться. Дата их проведения может быть перенесена.
Согласно Конституции нашего государства, выборы в украинский парламент проходят каждые четыре года. Однако в этом году военное положение может помешать провести их. Об этом Зеленский заявил в интервью, которое было опубликовано в издании The Washington Post.
По его словам, выборы могут состояться при условии завершения военного положения.
"Если мы будем иметь военное положение, у нас не будет выборов. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения", – подчеркнул президент Украины.
Визит Зеленского в Рим, Берлин и Париж
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.
Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.
После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию сразу отправился во Францию. Его прилет в Париж ожидается вечером в воскресенье, 14 мая. В Париже запланирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что они должны встретиться утром в понедельник, 15 мая.
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