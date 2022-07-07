Будут прикрываться гражданскими: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не будут штурмовать Херсон

Бои за Херсон могут стать такими кровопролитными, как и за Мариуполь или Северодонецк / Коллаж Общественное, Главред

Украинцам еще рано ждать на деоккупацию Херсона от российских оккупантов. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, логика боевых действий свидетельствует, что перед контрнаступлением Украине еще стоит накопить достаточно ресурсов.

"Просто собрать кучу танков или бронированной техники, не обеспечив прикрытие с воздуха — это будет преступление и уничтожение. Потому что противник имеет превосходство в воздухе и без надежного прикрытия мы не имеем права делать такие широкомасштабные действия", - сказал Грабский, комментируя информацию о подходе ВСУ вплотную к Херсону.

Также эксперт уточнил, что в случае возвращения ВСУ Херсона под контроль, это может создать опасность для его жителей.

"Вести боевые боевые действия в городе — это очень сложный вид боевых действий, затратный. Мы видели ситуацию в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и сколько это стоило противнику — поверьте, такая же ситуация может сложиться и в Херсоне. И даже хуже, потому что если из Северодонецка и Мариуполя мы пытались по мере возможностей людей вывести или хотя бы просили их уехать оттуда, то здесь противник будет просто прикрываться живой стеной из наших сограждан", - отметил Грабский.

Однако варианты возвращения города Украине есть, но для этого военным надо разработать другую стратегию.

"В идеале было бы хорошо, если бы мы атаковали с двух сторон — по направлениям на Новую Каховку и Берислав и на Херсон. Если бы мы взяли под контроль все переправы через Днепр, мы бы гарантированно заставили противника, который действует к северу от Новой Каховки и Берислава сдаваться или погибнуть. У него другого выхода нет, потому что прорываться ему некуда — он будет заблокирован", - добавил эксперт.

В целом, по словам Сергея Грабского, Херсон - важный стратегический город как для ВСУ, так и для оккупантов.

"Для нас - это прямой коридор на Крым, в этом нет никаких сомнений. А если мы на Херсон выводим и, даже не переправляясь на левый берег, сосредоточиваем определенное количество огневых средств "удлиненной дальности действия", то конечно, что мы берем перешейки Крыма под огневой контроль. А в военном деле еще есть понятие логистики, то есть как поставлять резервы, ресурсы - все, включая воду. Делать это через длинный коридор от Ростова-на-Дону до Мелитополя — очень дорого и уязвимо. Поэтому Херсон и крымские перешейки сейчас имеют исключительную роль — кто ими владеет, тот обладает и возможностью контролировать выходы из Крыма", - добавил эксперт.

Битва за Херсон - новости Украины: