Буксировка танкера Delfi: Криклий выложил видео спецоперации

Согласно морскому праву владелец судна должен самостоятельно устранить последствия аварии.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал видео с полной хронологией операции по буксировке танкера Delfi с мели около пляжа в Одессе.
Ролик чиновник выложил в понедельник, 21 сентября в Facebook.
"Почему государство не смогло вмешаться раньше и кто сэкономил средства налогоплательщиков на осуществлении операции - ответ на эти и другие вопросы смотрите в видео", - написал Криклий.
Как гласит видео, танкер сел на мель возле пляжа Дельфин в Одессе 22 ноября 2019. Согласно морскому праву владелец судна должен самостоятельно устранить последствия аварии.
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Тем не менее судовладелец почти девять месяцев не мог выполнить свои обязательства, поэтому в июле 2020 операция по поднятию судна перешла под управление ГП Администрация морских портов Украины. Тогда владелец подал в суд на ведомство. Несмотря на это 26 августа Delfi был поставлен на киль.
Операция была проведена при участии Одесского филиала АМПУ, компании Бруклин-Киев и компании Краншип.
Авария танкер Делфи - что было ранее:
- Напомним, из затонувшего в минувшем году танкера Delfi у пляжа Дельфин в Одессе систематически в море выливается топливо.
- Подрядчики заявляют, что судно поднять крайне непросто.
- В начале сентября Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi.