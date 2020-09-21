Буксировка танкера Delfi: Криклий выложил видео спецоперации

Криклий выложил видео поднятия танкера / Думская

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал видео с полной хронологией операции по буксировке танкера Delfi с мели около пляжа в Одессе.

Ролик чиновник выложил в понедельник, 21 сентября в Facebook.

"Почему государство не смогло вмешаться раньше и кто сэкономил средства налогоплательщиков на осуществлении операции - ответ на эти и другие вопросы смотрите в видео", - написал Криклий.

Как гласит видео, танкер сел на мель возле пляжа Дельфин в Одессе 22 ноября 2019. Согласно морскому праву владелец судна должен самостоятельно устранить последствия аварии.

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Тем не менее судовладелец почти девять месяцев не мог выполнить свои обязательства, поэтому в июле 2020 операция по поднятию судна перешла под управление ГП Администрация морских портов Украины. Тогда владелец подал в суд на ведомство. Несмотря на это 26 августа Delfi был поставлен на киль.

Операция была проведена при участии Одесского филиала АМПУ, компании Бруклин-Киев и компании Краншип.

Авария танкер Делфи - что было ранее: