"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

Силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, сообщил глава государства.

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Владимир Зеленский рассказал об атаке вражеских дронов / Коллаж: Главред, Фото: ОП, Defence-ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированных атаках гражданской инфраструктуры российскими оккупантам на новогодние праздники.

Об этом он сообщил в первом международном разговоре в новом году – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отмечается в информации, опубликованной в Telegram главы государства.

Президент уточнил, что разговор прежде всего касался тематики безопасности.

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"Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "шахедов". Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, повлекшие повреждение гражданских объектов", - рассказал он.

По словам главы государства, он выразил благодарность премьеру Канады " за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных "Насамсов" – систем и ракет к ним".

Кроме того, по словам Зеленского, "обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения".

Обсуждали также подготовку 4-ой встречи советников, работающих по реализации Формулы мира. "Встреча состоится в середине января в Давосе. Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверение, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере", - написал Зеленский.

"Мы ценим взаимодействие с Канадой и благодарны за каждое проявление поддержки нашего государства, нашей независимости", - добавил глава государства.

Удары РФ по Украине

Ранее Зеленский рассказал о том, что РФ ударила по десяткам городов и сел. В Украине продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов, подчеркнул он.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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