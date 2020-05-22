Украинцам меньше придется платить за газ: на сколько подешевело "голубое топливо"

Газ, цены / УНИАН

В мае 2020-го до 2,3 гривны за кубический метр снизили оптовую цену на природный газ для населения, производителей тепла и и других защищенных категорий потребителей, которым госкомпания Нафтогаз Украины поставляет энергоносители в ходе своих публичных специальных обязанностей.

Как рассказали представители пресс-службы Нафтогаза Украины, в мае нынешнего года цена газа в стране снизилась на 21% (по сравнению с апрелем). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение цены газа составило 62%.

По словам сотрудников госкомпании, причина снижения цены на газ заключается в том, что во время мирового экономического кризиса по причине пандемии китайского коронавируса рекордно подешевели все энергоносители.

Напомним, ранее советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль (экс-замглавы МИД Украины) рассказали о том, что отказ Германии исключить газопровода Северный поток-2 из газовой директивы может вынудить Газпром провести реорганизацию корпорации и ударит по ее монопольному положению на рынке энергоносителей.