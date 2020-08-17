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Темнота друг киевлян: центр города сидит без света

17 августа 2020, 20:05

Отмечается, что специалисты уже выехали на место аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

свет, электричество
Центр Киева сидит без света / real-vin.com

Центр столицы остался без света из-за аварийного отключения оборудования - без электричества оказалось более 70 жилых домой, а также офисные помощения.

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже выехали на место аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Киев без света

Напомним, ранее сообщалось, часть 27 июля часть Киева также осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры. Электроэнергия пропала около 19:00. В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания. На станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Такая же ситуация на станции Печерская.

новости Киева электричество
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