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Чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич

2 декабря 2020, 15:45

Чат в Главреде

Марина Зварич
Марина Зварыч / страховая компания " ИНГО"

7 декабря, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с руководительницей управления личного страхования "Cтраховой компании" ИНГО" Мариной Зварич.

Во время чата с гостьей Главреда вы сможете обсудить следующие темы:

• Как получать качественные медицинские услуги в условиях пандемии. В частности, как работает добровольное медицинское страхование (ДМС), что предлагают страховые компании?

• Что изменилось в последнее время в программах страхования и как изменился спрос? В частности, каков спрос на покрытие от коронавируса?

• Защита от СОVID-19: страховаться или перестраховываться? Программа страхования и методы минимизации рисков инфицирования.

• Новые подходы в диагностике и лечении (телемедицина) – как к этому относятся страховые компании?

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, то есть уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

здоровье медицина страховка коронавирус страховая медицина пандемия коронавируса чат Главреда COVID-19 Марина Зварич
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