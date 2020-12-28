Человечество на пороге масштабной угрозы: эксперт сделала предупреждение​

Эксперт предупредила о климатических угрозах / pixabay

Земля подвержена климатическим изменениям, и они очень быстро и ведут к необратимым последствиям. По словам эксперта по вопросам климата Ольги Бойко, чрезвычайные природные катастрофы имеют определенные закономерности и происходят они все чаще.

"Об этом давно говорят климатологи, и этого стоило ожидать из-за того, что страны ежегодно увеличивают выбросы парниковых газов. Из-за усиленного парникового эффекта происходит слишком быстрое изменение климата. Соответственно мы и экосистема не успеваем адаптироваться. Климатические изменения, которые были еще до появления человечества на планете, несравнимы с теми, которые происходят сейчас. Эти изменения очень быстрые", - объяснила Бойко, в эфире Апостроф Live​.

Она добавила, что более старшее поколение может подтвердить, что изменения стали происходить очень быстро, а люди не задумываются и не понимают, что между действиями и последствиями есть взаимосвязь.

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"Изменение климата - это, пожалуй, самая масштабная и серьезная угроза, которая сейчас стоит перед нами. При этом, она настолько необъятная, что трудно выйти из дома и сказать: "Действительно, изменение климата очень важны, и с этим нужно что-то делать". Если это не человек, который работает в общественной организации или в правительстве с этим вопросом, то обычные люди иногда не задумываются о том, почему зима стала теплее. Это закономерность или, может быть, ситуация будет меняться каждый год", - объяснила эксперт.

Эксперт добавила, что каждый человек может повлиять на климат. Например, обратить внимание на то, как расходуются ресурсы и в первую очередь – энергетические. Можно поддержать тех, кто ежедневно работает над сбережением ресурсов.

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Изменения климата – о чем ранее сообщал Главред: