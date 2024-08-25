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Дроны взрывают военные аэродромы РФ за линией фронта: названа главная цель ВСУ

Алексей Тесля
25 августа 2024, 01:30
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Внимание ВСУ сосредоточено на аэродромах РФ, на которых базируются носители крылатых бомб.
Российский самолет, Валерий Романенко
/ УНИАН, скрин

Удары по целям в РФ за линией фронта "очень болезненны" для российской военной авиации, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, ведь все наступление российской армии базируется на ударах КАБами по украинской передовой.

"Сейчас российская армия не имеет особого превосходства в артиллерии либо в ударных беспилотниках, я имею в виду, тактических дронах, FPV-дронах. Соответственно, сокращение ударов российской авиации, сокращение количества боевых вылетов, что является прямым следствием ударов по аэродрому, – там резко уменьшаются наступательные возможности российской армии", - пояснил он в комментарии Сurrenttime.

Эксперт говорит, что именно поэтому сейчас внимание ВСУ сосредоточено на аэродромах РФ, на которых базируются носители крылатых бомб.

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При этом передислокация российских бомбардировщиков на более отдаленные от границ с Украиной территории не спасает ситуацию, подчеркивает он.

По словам собеседника, активность ВСУ в воздушном пространстве РФ связана с наступлением российской армии в Донецкой области. При этом возможное увеличение количества атак со стороны России на территорию Украины, о котором предупреждало посольство США, он оценивает как маловероятное.

"Сейчас, например, дальность до 300 километров и даже более не защищает российские авиационные подразделения от ударов украинских дронов. Наносились удары даже по аэродрому "Оленья", который находится в 1800 километрах от границы с Украиной. То есть фактически у нас применяются легкие дешевые беспилотники на основании легкомоторных самолетов, которые несут 250-килограммовую бомбу на большую дальность, возможно, там 100-килограммовая бомба, и поражаются практически все аэродромы, с которых стартуют российские носители крылатых бомб: Су-34, Су-30СМ, Су-35", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее россияне жаловались на атаку дронов по аэродрому "Мариновка". В российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работу сил и средств противовоздушной обороны. После этого стало известно о пожаре в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что во время удара по авиабазе Су-34 под Волгоградом взрыв снес ангары с самолетами. Предположительно, россияне разместили склад БК на стоянке с самолетами.

Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день - там уже горят дома. Огонь перекинулся на пригородную застройку, а также загорелась сухая растительность и камыш.

Самолет Су-34 инфографика
/ Главред

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война России и Украины Валерий Романенко
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