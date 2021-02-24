"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ

Андрей Лесик, депутат от ОПЗЖ устроил в Харьковском горсовете скандал, когда назвал Революцию Достоинства "вооруженным переворотом 2014 года".
Андрея Лесика, депутата Харьковского городского совета от Оппозиционной платформы ‒ За жизнь, коллеги силой выгнали с трибуны в зале заседаний ‒ после того, как он заявил о "вооруженном государственном перевороте в Украине в 2014 году". Видео инцидента было опубликовано на YouTube.
Лесик на очередной сессии горсовета подошел к трибуне и начал выступление на русском языке. В ответ в зале депутаты начали возмущаться. Но волну их возмущения удалось погасить и. о. мэра Харькова Игорю Терехову. Однако далее Лесик заявил ‒ мол, в стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот и при этом никто за него не наказан.
"Лесик, Лесик, заканчивай это все говорить. Хватит", ‒ прервал выступление депутата Терехов.
В это время к трибуне быстро подскочили несколько активистов и депутатов, которые вытолкнули представителя ОПЗЖ. В зале немедленно началась небольшая потасовка, а часть депутатов заблокировала трибуна. Но в поддержку Лесика пришли его коллеги по фракции ОПЗЖ. Тем не менее, депутат получил локтем в ухо и был облит водой.
В зале начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия", а Терехов заставил Лесика немедленно покинуть трибуну.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Харькове 20 декабря прошлого года во время сессии городского совета мужчина в медицинской маске с двумя "денежными пистолетами" прошелся между рядами и осыпал депутатов фальшивыми долларами.
- Известно, что шутника после происшествия задержали сотрудники полиции. Мотив его перформанса остался неизвестен.