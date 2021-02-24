"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ

Депутат Лесик от ОПЗЖ устроил скандал / скриншот из видео

Андрея Лесика, депутата Харьковского городского совета от Оппозиционной платформы ‒ За жизнь, коллеги силой выгнали с трибуны в зале заседаний ‒ после того, как он заявил о "вооруженном государственном перевороте в Украине в 2014 году". Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

Лесик на очередной сессии горсовета подошел к трибуне и начал выступление на русском языке. В ответ в зале депутаты начали возмущаться. Но волну их возмущения удалось погасить и. о. мэра Харькова Игорю Терехову. Однако далее Лесик заявил ‒ мол, в стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот и при этом никто за него не наказан.

"Лесик, Лесик, заканчивай это все говорить. Хватит", ‒ прервал выступление депутата Терехов.

В это время к трибуне быстро подскочили несколько активистов и депутатов, которые вытолкнули представителя ОПЗЖ. В зале немедленно началась небольшая потасовка, а часть депутатов заблокировала трибуна. Но в поддержку Лесика пришли его коллеги по фракции ОПЗЖ. Тем не менее, депутат получил локтем в ухо и был облит водой.

В зале начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия", а Терехов заставил Лесика немедленно покинуть трибуну.

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