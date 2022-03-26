Четыре тысячи мариупольцев после двух дней простоя уже доезжают до Запорожья

Колонна с эвакуированными мариупольцами, которые из-за блокировки россиянами ранее согласованного маршрута в течение двух дней не могли сдвинуться с места, уже практически добралась до Запорожья. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находились более 4000 мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории", - поделился Тимошенко.

Передвижение колонны, по его данным, блокировалось из-за российских блокпостов, и люди вынуждены были жить фактически в поле.

"Мы хотели бы сказать большое "спасибо" волонтерам, которые кормили и помогали людям. Хотелось бы сказать "спасибо" водителям, которые практически третьи сутки уже в пути", - добавил заместитель руководителя ОП.

Колонна автобусов в ближайшее время будет уже в Запорожье, где мариупольцам окажут всю необходимую помощь, в том числе раненым.