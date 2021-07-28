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Чиновникам Евросоюза понравилась хитрая инициатива Киева относительно СП-2 - Politico

28 июля 2021, 06:42
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по Северному потоку-2 в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

Евросоюз
Официальные лица ЕС в частных разговорах восхищались сообразительностью Киева / УНИАН

Инициированные Украиной консультации с Еврокомиссией и Германией относительно запуска Северного потока-2 дадут возможность настаивать на санкциях, чтобы предотвратить запуск российского трубопровода. Однако с юридической и практической точки зрения такой шаг вряд заблокирует запуск СП-2.

В целом, высокопоставленные чиновники Евросоюза благосклонно отнеслись к заявлению Украины, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что хотя публично официальные лица ЕС практически не отреагировали на манёвр Украины, но в частных разговорах многие из них восхищались сообразительностью Киева. С политической точки зрения европейские дипломаты заявление Украины назвали "пороговым моментом", потому что страна не смолчала.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по Северному потоку-2 в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институтах считают, что соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на украинцев, а не на обе стороны", – отметил один из чиновников ЕС.

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"Недавняя украинская инициатива, конечно же, хитрая. Однако мне интересно, почему они этого не сделали раньше", – прокомментировал другой чиновник.

Соглашение между США и Германией - о чем ранее сообщал Главред:

21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

  • Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.
  • В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
  • Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
  • Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

27 июля члены Европейского парламента выступили с заявлением, в котором раскритиковали соглашение США и Германии по газопроводу Северный поток-2. Законодательный орган ЕС призвали обратить внимание на то, что проект подрывает безопасность Украины и противоречит "Зеленому курсу".

Евросоюз Северный поток-2 Дмитрий Кулеба новости Украины
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