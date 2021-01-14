"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире

Михил Добкин обвинил Валентина Гладких в чрезмерной активности.
Бывший народный депутат Михаил Добкин поскандалил в прямом эфире с политологом Валентином Гладких.
Оппоненты вступили в жесткую перепалку с переходом на личности в эфире ток-шоу на телеканале Украина 24.
Скандал начался после того, как Добкин обвинил Гладких в чрезмерной активности.
"Вас много сегодня, успокойтесь, не возбуждайтесь", - заявил экс-нардеп.
Гладких за словом в карман не полез, ответив бывшему народному избраннику: "Вы меня еще не видели возбужденным".
Добкин на это парировал: "Да слава Богу, что не видел. Вы свои педер*стические наклонности оставьте для себя".
В свою очередь Гладких не оставил без ответа и этот выпад оппонента: "У вас больная фантазия, я вижу. Вообще-то я гетеро, но могу сделать исключение".
В свою очередь Добкин продолжал распаляться.
"Почему это чмо позволяет себе так со мной разговаривать?", - обратился он к ведущему.
"Потому что вы позволили себе так со мной говорить…", - в ответ добавил Гладких.
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