"Чтобы по семье не били": бойцы ВСУ откровенно рассказали, что мотивирует их на фронте

Украинские военные припоминают россиянам их зверства в Буче, Мариуполе и Гостомеле.
Украинские военные, которые сейчас находятся на передовой и отражают вражеские атаки, откровенно рассказали, что мотивирует их на фронте.
"Дом! Мы дома находимся", - отвечают бойцы ВСУ хором."
"Чтобы по семье пи*ары не били", - откровенно ответил один из украиснких военнослужащих.
"За Мариуполь, за Бучу, Гостомель. Тем более, эти пи*арасы сейчас здесь сидят, которые там устроили резню", - говорит другой.
Ранее Главред писал о том, что в сети появилось трогательное видео, на котором солдат, который вернулся с войны, которую развязала Россия против Украины, встречается со своей мамой.
На видео солдат приходит к себе домой с огромным букетом, обернутым в сине-желтую бумагу. На встречу ему выходит женщина, которая громко плачет при виде своего живого и здорового сына.
Также стало известно о том, что тракторист из Республики Коми пошел воевать против Украины, чтобы "отомстить" за пропавшего без вести сына-оккупанта. Теперь 43-летний мужчина тоже не выходит на связь.
Сын оккупанта Денис Казмалы участвовал в войне против Украины с первых дней. Он перестал звонить и писать родным еще 26 февраля. Официально на родине он числится не погибшим, а пропавшим без вести.
В конце мая его отец Иван Казмалы также записался в добровольцы, хотя был негоден к военной службе по состоянию здоровья. С 8 он не выходит на связь, хотя 14 июля должен был вернуться домой, потому что его контракт заканчивался.
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