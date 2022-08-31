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"Чтобы по семье не били": бойцы ВСУ откровенно рассказали, что мотивирует их на фронте

31 августа 2022, 20:40

Украинские военные припоминают россиянам их зверства в Буче, Мариуполе и Гостомеле.

Украинские военные, ВСУ
Бойцы ВСУ поведали, что мотивирует их на фронте / Генштаб ВСУ

Украинские военные, которые сейчас находятся на передовой и отражают вражеские атаки, откровенно рассказали, что мотивирует их на фронте.

"Дом! Мы дома находимся", - отвечают бойцы ВСУ хором."

"Чтобы по семье пи*ары не били", - откровенно ответил один из украиснких военнослужащих.

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"За Мариуполь, за Бучу, Гостомель. Тем более, эти пи*арасы сейчас здесь сидят, которые там устроили резню", - говорит другой.

Ранее Главред писал о том, что в сети появилось трогательное видео, на котором солдат, который вернулся с войны, которую развязала Россия против Украины, встречается со своей мамой.

На видео солдат приходит к себе домой с огромным букетом, обернутым в сине-желтую бумагу. На встречу ему выходит женщина, которая громко плачет при виде своего живого и здорового сына.

Также стало известно о том, что тракторист из Республики Коми пошел воевать против Украины, чтобы "отомстить" за пропавшего без вести сына-оккупанта. Теперь 43-летний мужчина тоже не выходит на связь.

Сын оккупанта Денис Казмалы участвовал в войне против Украины с первых дней. Он перестал звонить и писать родным еще 26 февраля. Официально на родине он числится не погибшим, а пропавшим без вести.

В конце мая его отец Иван Казмалы также записался в добровольцы, хотя был негоден к военной службе по состоянию здоровья. С 8 он не выходит на связь, хотя 14 июля должен был вернуться домой, потому что его контракт заканчивался.

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