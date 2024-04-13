УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

Алексей Тесля
13 апреля 2024, 15:52
Детали по поводу использования нового вооружения нужно держать в тайне, подчеркнул Илья Евлаш.
Евлаш
Илья Евлаш назвал необходимое оружие для ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию о вероятности передачи Британией Украине лазерного оружия.

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить, но любые системы ПВО необходимы Украине, подчеркнул он в эфире телемарафона и уточнил, что насколько они эффективны, пока сложно сказать.

Он обратил внимание на то, что детали по поводу использования нового вооружения нужно держать в тайне.

видео дня

"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", - отметил представитель ВС.

Передача F-16 Украине

В то же время он сказал, что две эскадрильи F-16 уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины и противостоянии атакам врага.

"Даже две эскадрильи - это до 18 самолетов, они уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве. Конечно, мы не забываем и о той авиации, которая сейчас находится у нас на вооружении", - пояснил украинский офицер.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ требуют полного перевооружения авиапарка на современные НАТОвские самолеты, поскольку советские самолеты уже морально износились.

"Нам необходимо не менее 15 современных самолетов для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основа, конечно, F-16. Но могут быть такие еще варианты, как Gripen, в том числе. Возможно и другие разработки. Однако и эти самолеты, которые нам готовы передать наши партнеры, в том числе, которые готовы передать как "доноры" - это станет достаточно существенной поддержкой. Когда у нас будет уже наш авиапарк современный - самолеты 4-го поколения F-16, то они ("доноры") пригодились бы и в замене некоторых элементов", - прокомментировал Евлаш.

Он добавил, что поставки многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen обсуждается высшим военно-политическим руководством: "Но да, Воздушным силам ВСУ такие самолеты тоже подходят. Такой тип самолетов тоже рассматривается".

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.

ф-16 f-16 инфографика

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ F-16 война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:52 Украина
РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:38 Украина
Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:46 Мир
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 15661

Этого от Украины не ожидал никто

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово Wi-Fi - знали единицы 3724

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода 1538

Будет заливать грозовыми дождями: в Украину в ближайшие дни ворвется непогода

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС 1461

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС

Последние новости

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

Реклама
13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

Реклама
11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

08:31

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

08:10

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭСмнение

08:00

Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

07:39

Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

07:10

Найти странные носки за 19 секунд смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:10

Этого от Украины не ожидал никтомнение

04:15

Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

03:53

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

03:19

Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

02:52

Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

02:00

Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

Реклама
01:24

Мыши больше не будут проблемой: как избавиться от грызунов в доме

00:03

"Хезболла" атаковала Израиль десятками ракет: террористы мстят за ГазуВидео

12 апреля, пятница
23:54

Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч "уклонистов"

22:53

РФ прорывается на 3 направлениях: эксперт сказал, почему наступление готовят на лето

22:10

Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T: Кулеба заинтриговал заявлением

21:42

Умер Роберто Кавалли

21:02

Фермеры вынуждены снижать цены: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

20:33

Как правильно сажать огурцы из семян: хитрый фокус даст стопроцентный результатВидео

20:28

"Соберут 400 тысяч оккупантов": Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление

19:58

Инициатива за РФ, ВСУ устают: полковник Эстонии назвал главную проблему Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять