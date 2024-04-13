"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

Детали по поводу использования нового вооружения нужно держать в тайне, подчеркнул Илья Евлаш.

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Илья Евлаш назвал необходимое оружие для ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию о вероятности передачи Британией Украине лазерного оружия.

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить, но любые системы ПВО необходимы Украине, подчеркнул он в эфире телемарафона и уточнил, что насколько они эффективны, пока сложно сказать.

Он обратил внимание на то, что детали по поводу использования нового вооружения нужно держать в тайне.

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"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", - отметил представитель ВС.

Передача F-16 Украине

В то же время он сказал, что две эскадрильи F-16 уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины и противостоянии атакам врага.

"Даже две эскадрильи - это до 18 самолетов, они уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве. Конечно, мы не забываем и о той авиации, которая сейчас находится у нас на вооружении", - пояснил украинский офицер.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ требуют полного перевооружения авиапарка на современные НАТОвские самолеты, поскольку советские самолеты уже морально износились.

"Нам необходимо не менее 15 современных самолетов для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основа, конечно, F-16. Но могут быть такие еще варианты, как Gripen, в том числе. Возможно и другие разработки. Однако и эти самолеты, которые нам готовы передать наши партнеры, в том числе, которые готовы передать как "доноры" - это станет достаточно существенной поддержкой. Когда у нас будет уже наш авиапарк современный - самолеты 4-го поколения F-16, то они ("доноры") пригодились бы и в замене некоторых элементов", - прокомментировал Евлаш.

Он добавил, что поставки многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen обсуждается высшим военно-политическим руководством: "Но да, Воздушным силам ВСУ такие самолеты тоже подходят. Такой тип самолетов тоже рассматривается".

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.



/ Инфографика: Главред

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