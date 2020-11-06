"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая

В Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая / УНИАН

В столице Украины (на улице имени Василия Макухи, местность Шулявка) девушку без маски пассажиры силой не пропустили в трамвай.

Видео инцидента было опубликовано на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Девушка без маски попыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров сразу начал выталкивать ее ногами. Инцидент произошел на остановке Улица имени Шевцова.

"На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", ‒ написал автор видео.

Судя по ролику, девушка была крайне недовольна происходящим и обильно материлась, а пассажиры грозились вызвать полицию.

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