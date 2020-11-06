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"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая

6 ноября 2020, 10:33

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

Трамвай
В Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая / УНИАН

В столице Украины (на улице имени Василия Макухи, местность Шулявка) девушку без маски пассажиры силой не пропустили в трамвай.

Видео инцидента было опубликовано на странице паблика Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Девушка без маски попыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров сразу начал выталкивать ее ногами. Инцидент произошел на остановке Улица имени Шевцова.

"На остановке женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", ‒ написал автор видео.

Судя по ролику, девушка была крайне недовольна происходящим и обильно материлась, а пассажиры грозились вызвать полицию.

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Новости Киева - что было ранее:

  • В разгар карантина в Киеве из салона троллейбуса его водитель и кондуктор в грубой форме вытолкали одного из пенсионеров.
  • До того на одной из киевских остановок общественного транспорта на кондуктора с кулаками набросился пассажир. Он стоял одиннадцатым в очереди и его, согласно правилам карантина в Киеве, нельзя было пропустить в салон. Пассажир разгневался и, обильно матерясь, попросту вышвырнул кондуктора из салона троллейбуса.

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