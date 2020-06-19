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Арахамия обещает отдать зарплату пенсионерке с Донбасса

Женщина пожаловалась, что на свои доходы может только выживать.

19 июня 2020, 23:22
Арахамия
Арахамия отдаст зарплату пенсионерке / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал отдать свою следующую заработную плату пенсионерке и переселенке с оккупированных территорий.

Такое заявление он сделал в ответ на звонок женщины в эфире телеканала 112 Украина.

Переселенка пожаловалась, что ей не хватает средств на жизнь вместе с сыном-инвалидом, поэтому они "просто выживают".

"Мы приехали, нас привезли сюда, когда там бомбили, мы остались, пять лет выживали, ждали эту команду ("Слугу народа", - ред.). Зеленский лично говорил: "не уезжайте, будем помогать...". Пока ничего. Мы еле-еле живем", - сказала пенсионерка.

Женщина по имени Антонина Ивановна сказала, что хотела бы задать вопрос команде молодых политиков о том, как им дальше жить.

"Нам ехать домой и поклоняться этим "тварюкам", которые выгнали нас из своих домов, или о нас все-таки вспомнит государство?" – поинтересовалась пенсионерка.

Арахамия в ответ пообещал отдать Антонине Ивановне свою следующую зарплату.

"Сейчас следующий месяц июль, я готов отдать зарплату июля на Антонину Ивановну. Давайте помогать", - сказал Арахамия.

Как ранее сообщалось, нардепы от партии Слуга народа (президентской политсилы) имеют в своем распоряжении наличных денег в общей сложности на сумму более 1 млрд гривен.

Напомним, украинцам стал доступен сервис, который дает возможность снять наличные деньги во время оплаты покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек (без необходимости использовать банкоматы).

новости Украины Давид Арахамия Слуга народа пенсионерка переселенцы зарплата
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