Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцев

Высокие цены на газ повлияют на стоимость продуктов / УНИАН

Высокие цены на газ для промышленности в Украине негативно сказывается на стоимости различных товаров, а подорожание затронет все сферы.

Так, хлеб, молочные продукты, тепличные овощи, фрукты, мясо, а также кондитерские изделия могут существенно подорожать уже в ближайшее время, пишут "Вести".

"Хлеб. Ситуация очень сложная"

Председатель совета "Укрхлебпрома" Александр Васильченко, говорит, что если в прошлом году хлебопекарские предприятия покупали газ по 6-8 тыс. грн за куб. м, то в январе цена доходила до 65-70 тыс. грн.

"Ситуация очень сложная. У нас в прошлом году, согласно структуре себестоимости хлеба, львиную долю занимала мука как основное сырье. Это порядка 40-45%. А энергоносители занимали где-то 10-12% удельным весом в ценовом выражении. Когда увеличились цены на газ, а выросли они в 8-10 раз, то получилось, что энергоносители приблизились и уже фактически сравнялись в себестоимости к основному сырью. И, соответственно, это очень резко повлияло на конечную стоимость", - объяснил Васильченко.

Читайте такжеВ 7 раз дороже, чем прошлом году: цены на капусту в Украине достигли рекордной отметкиТакже он отметил, что несмотря на то, что украинское правительство установило специальный порядок торговли льготным газом для производителей товаров социального значения, предприятия уже потеряли очень много.

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"Глобально цены мы пока не меняли. Хотя по отдельным позициям произошло пятипроцентное подорожание, в то время как реальная потребность – поднять цены на 25-30%", - заявил Васильченко.

Молоко. Молока уже мало

Директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк отметила, что многие ошибочно думают, что на производство этого сырья газ не влияет.

Она пояснила, что большое количество перерабатывающих предприятий еще несколько лет назад начали переходить на альтернативные виды топлива.

Заместитель председателя правления ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко, ко всему прочему, цены на молочную продукцию толкает вверх дефицит сырья.

"Молока мало. Но в связи с тем, что у нас в это время начинается сезонность производства, то это несколько будет сдерживать цены. Что касается розничных цен, то переработчики сейчас очень сильно пытаются сдержать рост цен, чтобы удерживать конкуренцию с импортом. Особенно по сырам. Но, естественно, цены будут расти. И если смотреть на мировые цены, то по молочной продукции цены очень сильно растут на всех континентах. И Украина не исключение", - предупредила эксперт.

Сладости станут дефицитом?

Кондитеры, которые, в отличие от хлебопекарей, не подпадают под "социальных" производителей из-за высоких цен на природный газ, уже приостанавливают производство части ассортимента.

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости остальных составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно, начиная с января, когда его цена для производителей составляла 5,9 тыс. грн. В прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. грн, и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли", – поясняет президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Читайте такжеЦены на бензин будут заоблачными: когда ждать подорожанияПри стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет не востребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках, говорит Балдынюк.

Недвижимость и автомобили. Цены уже выросли на 30%

"Прямо на строительный процесс газ не влияет. Но вот в себестоимости продукции его доля очень высока. За прошлый год цены на жилье в Украине выросли на 10-30%. Увеличился и спрос. Единственное, сейчас из-за политической ситуации продажи немного приостановились. Но я надеюсь, что в ближайшее время все наладится и отложенный спрос никуда не денется. Скачок 30% уже не маленький. Поэтому если военных действий не будет, цена хоть и поднимется, но уже не так стремительно на фоне прошлого года", - объяснил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

С ценами на авто в Украине ситуация пока не ясна - насколько подорожают автомобили, это уже будет зависеть от решения каждого производителя, отметил генеральный директор Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины Олег Назаренко.

Ранее руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, стоимость сахара в 2022 году повысится как минимум на 20%.

Он напомнил: поскольку Украина выступает одновременно и экспортером и импортером сахара, цены продукта на наших полках напрямую зависят от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, мировые цены пошли вверх еще в августе из-за заморозков в Бразилии - одном из крупнейших экспортеров сладкого продукта.