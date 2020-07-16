Украинцы выступили против декоммунизации улиц и городов - что не устаивает

Социологи выяснили, поддерживают ли граждане декоммунизацию / Aktualnoe.net

Украинцы высказали свое мнение о декоммунизации названных в честь коммунистических деятелей улиц, сел и городов.

Соответствующее исследование провел Киевским международным институтом социологии и Фондом Демократические инициативы. Результаты исследования опубликованы в четверг, 16 июля.

Согласно полученным данным, переименование в рамках декоммунизации:

не поддерживают 40%,

поддерживают 29,9%,

еще 19,9% ответили, что им безразлично,

Позитивное отношение к переименованию преобладает только в западном регионе, где 43,6% поддерживают эту практику и 30,3% выступают против.

В центральном, южном и восточном регионах против высказались 42,2%, 56,8% и 51,9%, поддерживают 28,5%, 21,5% и 22,5% соответственно.

Запрет коммунистической символики в целом по стране негативно оценивают 34% опрошенных, в том числе в западном регионе – 24,5%, в центральном – 31,6%, в южном – 41,5%, в восточном – 44,2%.

В поддержку запрета высказались 32% в целом по стране, в том числе в западном регионе – 45,3%, в центральном – 32,7%, в южном – 21,7%, в восточном – 23,9%.

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Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как ранее писал Главред, в Украине нужно убрать с библиотечных полок книги, изданные во время СССР - ради замены их на современные и украиноязычные.

С таким предложением выступила глава Украинского института книги Александра Коваль.