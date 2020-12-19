"Дело Ан-26 не удастся замять": Зеленский прокомментировал расследование катастрофы​

Президент заверил, что все виновные в трагедии понесут ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.
По словам Зеленского, спустить дело "на тормозах" не удастся.
"Это дело не удастся замять или спустить на тормозах. Никто не избежит ответственности. Следствие существенно продвинулось вперед. Уже есть первые результаты", - сказал Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал Офис президента.
По его словам, следствие по делу авиакатастрофы под Чугуевым существенно продвинулось вперед. И призвал украинцев следить за последними новостями.
Отметим, глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачо, 18 декабря сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.