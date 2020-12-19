"Дело Ан-26 не удастся замять": Зеленский прокомментировал расследование катастрофы​

Зеленский высказался относительно катастрофы самолета Ан-26 / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.

По словам Зеленского, спустить дело "на тормозах" не удастся​.

"Это дело не удастся замять или спустить на тормозах. Никто не избежит ответственности. Следствие существенно продвинулось вперед. Уже есть первые результаты", - сказал Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал Офис президента.​

По его словам, следствие по делу авиакатастрофы под Чугуевым существенно продвинулось вперед. И призвал украинцев следить за последними новостями.

Отметим, глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачо, 18 декабря сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.

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