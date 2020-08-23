Демограф рассказала, почему в Украине все меньше и меньше людей / УНИАН

Если в ближайшие десятилетия сохранятся нынешние темпы сокращения населения Украины, то к концу XXI столетия в стране будут проживать до 17,5 миллиона человек.

Об этом сообщает портал Зеркало недели со ссылкой на статью директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой.

Такие темпы убыли населения она объясняет как миграцией, так и природными процессами.

"Дали о себе знать и снижение рождаемости, и отсутствие весомых успехов в улучшении здоровья и повышении средней продолжительности жизни, и массовая эмиграция, и, бесспорно, аннексия значительной территории", — заявила Либанова.

Она обращает внимание ‒ если брать во внимание только природные факторы (рождаемость и смертность), то за годы независимости темпы сокращения населения увеличились в семь раз. Так, в 1991 году разница между числом умерших и родившихся составляла 39,1 тысячи человек. В 2019-м данный показатель достиг 272,3 тысячи. Пиковым по убыли был 2000 год, когда Украина только вследствие природных факторов потеряла 373 тысячи жителей.

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Напомним, ранее Элла Либанова заявляла - переход на дистанционную работу (по причине пандемии коронавируса) либо ее утрата очень сильно ухудшит качество жизни украинцев.