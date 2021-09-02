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Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

2 сентября 2021, 21:14
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Всего в топ Times Higher Education World University Rankings 2022 вошли более 1,6 тысячи высших учебных заведений из 99 стран.

10 вузов Украины попали в мировой рейтинг / фото: wikimedia.org by Владимир Бондарь

Десять вузов Украины попали в список лучших университетов в новом рейтинге журнала Times Higher Education, который составляется ежегодно.

Всего в топ Times Higher Education World University Rankings 2022 вошли более 1,6 тысячи высших учебных заведений из 99 стран, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

Первое место в рейтинге досталось Оксфордскому университету в Великобритании, "серебро" разделили между собой Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет в США.

Рейтинг Times Higher Education основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в таких сферах:

  • преподавание,
  • исследования
  • передача знаний,
  • международные перспективы.

Всего же при составлении списка издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тысяч ученых во всем мире. И вот в результате в престижный рейтинг попали десять вузов в Украине: три заведения в Харькове, по два в Киеве и Львове, по одному в Сумах, Днепре и Черновцах.

Среди мировых образовательных учреждений они расположились на таких позициях:

  • Сумской государственный университет - 501 - 600 место;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 601 - 800 место;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001 - 1200 место;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институтимени Игоря Сикорского" - 1201+ место;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1201+ место;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место;

Напомним, что на днях в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ в Киеве. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме: умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. При этом в учебном заведении говорят, что эти фото уже неактуальны, мол, сейчас в общежитии все хорошо.

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