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В Украине вузы смогут аннулировать дипломы бакалавров и магистров

26 августа 2021, 18:52

Соответствующие решения хотят принять в отношении младших бакалавров.

университет Шевченка
Украинцам могут аннулировать диплом / ua.depositphotos.com

Украинские вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности. Речь идет о плагиате в дипломных работах.

Соответствующие решения хотят принять в отношении младших бакалавров, сообщили на заседании Кабмина.

Отметим, что аннулирование диплома будет происходить, если в квалификационной работе обнаружат академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена благодаря взяточничеству.

Кроме того, сами вузы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели будет устанавливать ученый совет каждого учреждения. Именно он сможет инициировать указанную процедуру по своему решению или на основании соответствующего уведомления.

Указанный документ можно представить на официальный адрес вуза. В сообщении должны быть указаны ФИО лица, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушениях и доказательства.

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В то же время человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановится в обучении.

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Напомним, что на днях в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ в Киеве. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме: умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. При этом в учебном заведении говорят, что эти фото уже неактуальны, мол, сейчас в общежитии все хорошо.

viber
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