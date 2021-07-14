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Дерзкий разбой на Ровенщине: бизнесменов связали и отобрали 800 тыс. грн прямо на дороге

14 июля 2021, 22:03
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Злоумышленников уже задержали полицейские.

Злоумышленники разделись и притворились отдыхающими / Скриншот

В Ровенской области жестоко ограбили бизнесменов. Двое львовян привезли в Дубно стройматериалы. Но заказчик с товарищами с ними расчитался, а наставил пистолеты и отобрал деньги. Грабители связали мужчин и скрылись на внедорожнике.

Об сообщает ТСН, инцидент произошел днем 14 июля. Пострадавших увидел прохожий и вызвал правоохранителей.

Копы нашли преступников в Ровно, те начали бежать. Затем бросили свой внедорожник в лесополосе и притворились отдыхающими на берегу одного из местных озер.

Несмотря на то, что разбойники были раздетыми, копы их узнали и задержали. Однако похищенные деньги и оружие на тот момент были уже спрятаны.

"Связали двух предпринимателей, забрали деньги в сумме 800 тыс. гривен и скрылись на автомобиле. Начато было преследование преступников, всех трех было задержано", - отметили в полиции.

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Напомним, дерзкое ограбление произошло в Тернополе - там воры наведались в магазин полуфабрикатов дважды за ночь. Это были разные грабители - одни утащили деньги из кассы, а другой злоумышленник - пельмени.

Магазин домашних полуфабрикатов в Тернополе стал объектом внимания воров дважды за одну ночь. Первые воры наведались в магазин в 00:22. Двое мужчин взломали дверь, украли из кассы деньги и убежали.

Через два часа в магазин проскользнул другой человек – воры, которые украли кассу, двери оставили открытыми. В помещении злоумышленник увидел, что касса опустела.

Уходить с пустыми руками грабитель не захотел, поэтому достал из морозилки две упаковки пельменей и скрылся вместе с ними.

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