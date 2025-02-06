Десятки компаний, элитная недвижимость: жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа-олигарха, - СМИ

https://glavred.info/ukraine/desyatki-kompaniy-elitnaya-nedvizhimost-zhena-poroshenko-pytaetsya-snyat-arest-s-imushchestva-po-delu-o-gosizmene-muzha-oligarha-smi-10637216.html Ссылка скопирована

Жена подозреваемого в государственной измене Петра Порошенко Марина пытается снять арест с десятка компаний и элитной недвижимости мужа-олигарха, чтобы спасти его имущество. Об этом пишет издание "Главком", сообщая об обжаловании в судах Мариной Порошенко ареста имущества и компаний лидера "Евросолидарности".

"Депутат Киевсовета, Марина Порошенко обжаловала арест имущества своего мужа, наложенный в рамках "угольного" дела, по которому Петру Порошенко выдвинуты обвинения по тяжким статьям "Государственная измена" и "содействие в создании террористической организации". Бывшая первая леди уже дошла в своей борьбе за состояние до Верховного суда. Ключевой аргумент жены бывшего президента: имущество, которое оказалось под арестом в начале января 2022-го, "приобретено во время брака с Петром Порошенко, а следовательно, апеллянтка является также владельцем имущества", - пишет Главком.

После неудачи в апелляции из-за пропуска сроков обжалования, Марина Порошенко обратилась в Верховный суд, заседание которого запланировано на 10 июня 2025 года. Журналисты приводят перечень арестованного имущества и активов Петра Порошенко в рамках "угольного" дела, за которые борется его жена.

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"Квартира общей площадью 134,06 кв. м в Киеве; жилой дом с тремя беседками, котельной, двумя гаражами, домом охраны общей площадью 1331,7 кв. м в Козине под Киевом; два земельных участка общей площадью 3,8 га; доли в инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", страховой компании "Країна", "Международном инвестиционном банке" и еще десятках компаний; 42 картины и т.д.", - пишет Главком.

Как известно, Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статье 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, во времена президентства Порошенко, он, Медведчук, Кузяра и Демчишин организовали покупку угля на государственных шахтах, которые находились под контролем российских наемников и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко выполнял координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти. Кроме этого, он создавал предпосылки, чтобы вернуться к поставкам угля с Донбасса, который уже был оккупирован, вместо поставок альтернативного угля из заграницы.

В целом Украина заплатила на счета захваченными террористами "Луганскуголь" и "Шахты имени Киселева" 205,3 млн грн. Еще более 3,16 млрд грн уплачено наличными. Таким образом: Порошенко, Медведчук, Демчишин и Кузяра и другие неустановленные следствием лица "умышленными действиями осуществили содействие деятельности террористических организаций "Л/ДНР"…, поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства, лишив его возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов", - говорится в материалах ГБР.

Как сообщалось ранее, продолжается национальный сбор подписей за наложение санкций против Петра Порошенко за то, что "является соучредителем пророссийской Партии регионов (вместе с Азаровым); способствовал развитию РПЦ в Украине (многолетний спонсор и пономарь УПЦ МП); обеспечивал украинское гражданство российским олигархам (Новинский); в правительстве Азарова-Януковича лоббировал Харьковские соглашения (ЧФ в Крыму); финансировал террористов, покупая уголь из ОРДЛО (Роттердам +); торговал в войну с Россией (Липецкая фабрика, Богдан в рф и т.д.); вместе с Медведчуком и россиянами украли нефтепровод у государства; подозреваемый по статье госизмена".

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