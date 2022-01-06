Десятки протестующих убиты, сотни - в больницах: в Сеть попало видео прицельной стрельбы спецназа в Алма-Ате

Власти Казахстана проводят антитеррористическую операцию/ Фото Reuters

В четверг, 6 января, власти Казахстана проводят в крупнейшем городе страны - Алма-Ате - антитеррористическую операцию. В полиции заявили, что в ходе попыток штурма административных зданий были "ликвидированы десятки нападавших".

На площади перед мэрией происходила интенсивная стрельба между военными и вооруженными людьми. В Сети появилось видео прицельной стрельбы спецназа на центральной площади города. Как видно на кадрах, площадь полностью контролируется силовиками.

Официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек в эфире канала Хабар-24 заявила, что в ходе столкновений погибли несколько десятков протестующих при попытке штурмовать административные здания.

Местные СМИ сообщают, что митингующие окружили две клинические больницы в Алма-Ате.

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Власти заявляют, что "террористы прикрываются мирными жителями, как живыми щитами, что осложняют проведение спецоперации".

Казахские СМИ пишут, что один из убитых правоохранителей в Алма-Ате якобы найден с отрезанной головой.

По данным Минздрава, во время массовых протестов пострадали более 1 тыс. человек. В частности, в результате беспорядков 400 человек госпитализированы, 62 - в реанимации.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

Сначала митингующие требовали уменьшить стоимость газа. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".

ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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