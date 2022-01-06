В Алматы военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо митингующих, началась перестрелка

Казахстан охватили массовый акции протеста, в стране введен режим ЧП / Фото Reuters

В четверг, 6 января, в Казахстане продолжается "зачистка" протестующих. В частности, в центре Алматы военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо участников акции протеста.

Как сообщает Sputnik Кахахстан, на площади Республики в Алматы около 50 единиц техники, в том числе БТР. Бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь.

В центре площади - около 200 вооруженных митингующих, некоторые с огнестрельным оружием. Раздалось около 10 выстрелов, но якобы стреляли не силовики.

Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего завязалась ожесточенная перестрелка.

Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли позиции, чтобы не дать митингующим прорваться к акимату или резиденции президента.

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Тем временем в столице Казахстана - Нур-Султане - около резиденции президента и Дома министерств выставлена охрана. Общественный транспорт работает в штатном режиме. В аэропорту Нур-Султана отменены все рейсы до 12 часов дня.

Кроме того, в Казахстане с 6 января временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений. Не работает интернет.

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В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.