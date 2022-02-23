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Десятки тысяч: секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько планируется призвать резервистов в ВСУ

23 февраля 2022, 13:45
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Данилов особо подчеркнул, что в случае нападения российских войск на Киев или любой другой город отпор даст мгновенно – "наша армия к этому готова".

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Власти Украины имеют возможность призвать как минимум 36 тысяч резервистов в ВСУ в случае нападения Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля.

"Что касается резервистов. Число их на сегодняшний день будет составлять 36 000 человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь", ‒ говорит чиновник.

Секретарь СНБО также отметил, что в случае вторжения сразу введут военное положение и проинформируют об этом широкую украинскую общественность.

Говоря о всеобщей мобилизации, Данилов подчеркнул, что такое решение будет приниматься властями отдельно. И на сегодняшний день такого решения по этому поводу нет.

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Призыв резервистов в ВСУ из-за российской угрозы

Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

"Относительно безопасности и обороны. На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мной как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период.

Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", - сказал он.

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мобилизация ВСУ новости Украины Алексей Данилов
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