Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизнь

Женщина отдала ребенку свою почку.
Во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.
Это первая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова, сообщил гендиректор Львовской клинической больницы скорой медпомощи Олег Самчук на своей страничке в Facebook.
"С больными почками парень родился, однако диагноз "гломерулонефрит" ему установили только в 11 лет. Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация", - рассказал медик.
Самчук отметил, что шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия - почка которой внуку идеально подошла.
"Трансплантацию наши врачи провели 7 декабря. Донорский орган заработал прямо на операционном столе. И внук, и бабушка чувствуют себя хорошо. Поздравляю коллектив с первой удачной детской трансплантацией почки. Наша задача: сделать так, чтобы каждый ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, получил шанс выздороветь!", - подытожил медик.
Ранее мы рассказывали, что в течение ночи на 24 ноября украинские хирурги совершили шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева. Это стало рекордным количеством трансплантации за столь короткий период.
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