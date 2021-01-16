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"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг

16 января 2021, 12:07

Украинцы убеждены, что сегодняшние дискуссии относительно языка направлены на то, чтобы опять разделить общество.

карантин в Украине
Украинцы критикуют языковой закон / УНИАН

В субботу, 16 января, вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Отныне персонал должен общаться с посетителями на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

Как сообщает Главред, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности: предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (в том числе интернет-магазины).

Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д.

По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, который приемлем для обеих сторон.

Но не всем эти изменения пришлись по душе. В соцсетях по этому поводу много шума.

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский в своем Telegram-канале пишет, что нужно будет много правоохранителей, чтобы на рынках поняли, что от них хотят.

"Был на рынке, и понял, что какими-то тридцатью оперуполномоченными тут не справится. Кремень должен лично явиться к мясникам, и сказать, але, сюда послушали, для начала по 5 тысяч штрафа. Очень сильно расширит ассортимент на прилавке сразу", - добавил он.

Также Бужанский отметил, что "требовать от продавца перейти на русский язык из принципа, это ровно так же идиотски, как требование перейти на украинский язык из принципа".

Журналист Вячеслав Чечило убежден, что закон, рассказывающий продавцу, на каком языке общаться с покупателем, - "совершенно дикая вещь в современной Европе".

"Но он вполне органично смотрелся бы в какой-нибудь Румынии времен Антонеску. Если, дорогие патриоты, цель была прийти в Европу 30-х годов прошлого века, то вы уже почти дошли, поздравляю", - высказался Чечило в Faсebook.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале пишет, что "сегодняшние дискуссии относительно языка, языковых законов направлены на одно, разделить общество, сохранить остатки своего электората и заговорив социальные и государственные проблемы продолжить грабить людей".

"Я твердо убежден, что ради сохранения целостности нашего государства, дальнейшего развития, улучшение благосостояния наших граждан необходимо ввести на 25 лет мораторий на рассмотрение и обсуждение на государственном уровне вопросов языка, веры и истории", - подчеркнул Мосийчук.

Адвокат Андрей Портнов в своем Telegram-канале выразил мнение, что "такое легкомысленное давление государства на основные свободы людей приведёт к совершенно обратному эффекту и часть тех, кто спокойно использовал государственный язык в быту могут теперь принципиально перейти на русский".

"Никакими штрафами эту сферу не урегулировать, страна будет продолжать более интенсивное движение в сторону углубления внутренних противоречий", - сказал он.

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языковой вопрос языковой закон новости Украины
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