'До Киева будут долетать': РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

БПЛА могут лететь по инерции какое-то время даже после поражения, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о борьбе с дронами-камикадзе РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о борьбе с ударами дронов-камикадзе РФ по Украине.

Как пояснил он в эфире информационного марафона, даже когда силы ПВО поражают российские беспилотники, они все равно иногда наносят вред и напомнил о недавнем попадании БПЛА в жилой дом в Киеве.

"Если бы он попал полностью в этот дом, то там не было бы этажа просто, а не выбиты стекла в квартире и пожар. Они (БпЛА — Ред.) до Львова долетают, до Киева долетают и будут долетать. Киев — это огромный город и они ищут маршруты. Они летят по дорогам, могут по реке лететь. Не всегда удается перехватить их на подступах к столице", — отметил украинский офицер.

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По его словам, БПЛА могут лететь по инерции какое-то время даже после поражения определенными видами вооружения.

"Если "Гепард", бьющий по тому дрону, или зенитки попадают или ракета, то там шансов у него уже нет, он разрывается и падает вниз просто кусочками. А если его сбивают на юге огневые группы тем, что есть, то он летит, и хорошо, если боевая часть не активируется, тогда еще поражения мало будет. Но если боевая часть активируется во время падения, будет яма, воронка или такие нежелательные последствия", — резюмировал Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что 22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

Напомним, что РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения атакуют Украину различными ракетами и беспилотниками, отметил Юрий Игнат.

Как известно, ранее Юрий Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ. Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов.

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