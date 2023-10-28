Добиться независимости от Москвы: в батальоне ВСУ "Сибирь" рассказали о целях

Работа нового батальона ВСУ "Сибирь" поможет добиться развала агрессора Российской Федерации, сказал один из военных, который воюет на фронте за Украину.

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Граждане России воюют на стороне Украины, чтобы добиться справедливости для своих народов / Скриншот YouTube-канал Радио Свободе

Бойцы нового батальона Вооруженных сил Украины "Сибирь" намерены добиться независимости для своих национальных республик и развала России. Они не хотят зависеть от Москвы и быть соучастниками преступлений россиян против украинского народа.

Как рассказали бойцы в интервью Радио Свобода, они противостоят российским оккупантам на поле боя, поскольку не хотят, чтобы их связывали с преступлениями РФ и стремятся к независимости своих республик.

По словам одного из военных, Россия забирает у коренных народов все. Они живут бедно, населенные пункты даже не газифицированы.

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"Сколько можно верить? Россия как была при СССР, таковой и осталась при Путине. Им выгодно выставлять нас – бурят, якутов, алтайцев, тувинцев – варварами. Мы уже устали от этого, от зависимости от РФ. Я хочу независимости для своей республики, решать свою судьбу сам", - сказал доброволец Геннадий.

Воин с позывным Ганди считает, что деятельности "Сибири" поспособствует конечному развалу России. Народы должны жить ради своего блага, а не под колониальным гнетом.

"Чтобы они развивались, процветали и их никто не удручал. Я не хочу быть соучастником тех страшных преступлений, которые моя страна совершала, убивая тысячи украинцев", - подчеркнул военный.

Батальон ВСУ "Сибирь"

На днях американское агентство Bloomberg сообщило, что в ВСУ сформировали батальон из граждан России, который называется "Сибирь". В батальоне десятки россиян и представителей этнических меньшинств, которые хотят независимости для своих республик и свержения режима Путина.

"Нам нужно уничтожить кремлевский режим. Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди так бедны. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину", - рассказал якут с позывным Варган.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил создание батальона "Сибирь". Он напомнил, что за Украину воюет много россиян.

"Действительно, на нашей стороне очень много воюют представителей России, русских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе", - подчеркнул Данилов.

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