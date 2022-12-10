Догнала карма за разбитый герб Украины: ВСУ уничтожили коллаборанта - "звезду" росТВ

Илья Гаманин ранее разбил малый Государственный Герб Украины на фасаде здания. Это произошло в селе Петропавловка Купянского района.

Илья Гаманин уничтожал герб Украины на Харьковщине / Скриншот, Telegram

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 19-летнего оккупанта Илью Гаманина, который пошел добровольцем в ряды "ЛНР" и воевал против украинской армии.

Российский боевик был уничтожен в районе Бахмута, пишет издание Newsroom.

Как уточняют российские Telegram-каналы, что Гаманин был уничтожен 24 ноября под Бахмутом.

Чем "прославился" коллаборант Гаманин

В июле стало известно о том, что на временно оккупированной территории Харьковщины 18-летний парень разбил малый Государственный Герб Украины на фасаде здания. Это произошло в селе Петропавловка Купянского района возле дома культуры в конце июня.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, вместе со злоумышленником акт надругательства над государственным символом совершали и другие лица.

"Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и начали бить молотком по государственному символу. После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, "хвастаясь" своими действиями на камеру", – сказано в сообщении.

/ Скриншот

Известно, что "активист" возглавлял пророссийскую молодежную организацию. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами).

Добавим, что злоумышленником, который на камеру уничтожал герб Украины под Купянском, был именно Гаманин.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

Читайте еще: