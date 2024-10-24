Договор о передаче оккупированных территорий РФ: Подоляк выдал заявление о Третьей мировой

Главные тезисы:
- КНДР полностью готова отправить свои войска в Украину
- В мире существует реальная угроза Третьей мировой войны
Мир говорит, что главное сейчас не допустить эскалации и начала Третьей мировой войны. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин привлекает к войне против Украины северокорейские войска, в ответ на что Южная Корея проявила готовность помочь ВСУ.
Михаил Подоляк для 24 Канала заявил, что сейчас воюют не страны друг против друга, а ценностные альянсы. Он также объяснил, к чему может привести участие КНДР в российско-украинской войне.
Доминирование через насилие - цель России, которую страна-агрессор хочет реализовать совместно с КНДР. Северная Корея понимает, что в любом случае на корейском полуострове будет война. Поэтому сейчас Ким Чен Ын отправляет войска в зону боевых действий, чтобы они получили опыт.
Теперь уже Южная Корея должна осознать, что это будет совсем другая армия КНДР и потенциальный конфликт на корейском полуострове будет гораздо более смертоносным.
"А то, что он будет, это однозначно. Как только КНДР начнет участвовать в боевых действиях на территории Украины, можем начинать отсчет недель до начала еще одной большой войны. Потому что это объективное историческое развитие процессов", - отметил Подоляк.
Сегодня уже очевидно, что конфликт глобализирован и это не просто конфликт России и Украины за территории. Поэтому концепцию, мол, вы отдайте России территории и на этом все завершится, надо отбросить.
"Все только начнется. Третья мировая война начнется в момент, когда будет подписан договор о передаче оккупированных территорий России. Потому что это стимулирование и масштабирование агрессии", - добавил советник главы Офис Президента.
Он отметил, что партнеры должны понять, что договориться с Путиным не удастся, эскалация будет продолжаться пока Россия не будет наказана, но страну-агрессора можно заставить проиграть эту войну.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Напомним, что в СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну. КНДР предварительно может отправить на помощь России в войне против Украины около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "является последним и самым страшным напоминанием" о том, что война идет не только между Россией и Украиной.
Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ. Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.
В ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России.
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