Договор о передаче оккупированных территорий РФ: Подоляк выдал заявление о Третьей мировой

Эскалация будет продолжаться пока Россия не будет наказана, но страну-агрессора можно заставить проиграть эту войну.

https://glavred.info/ukraine/dogovir-pro-peredachu-okupovanih-teritoriy-rosiji-podolyak-vidav-zayavu-pro-tretyu-svitovu-10608314.html Ссылка скопирована

В мире может начаться Третья мировая война / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: видео

Главные тезисы:

КНДР полностью готова отправить свои войска в Украину

В мире существует реальная угроза Третьей мировой войны

Мир говорит, что главное сейчас не допустить эскалации и начала Третьей мировой войны. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин привлекает к войне против Украины северокорейские войска, в ответ на что Южная Корея проявила готовность помочь ВСУ.

Михаил Подоляк для 24 Канала заявил, что сейчас воюют не страны друг против друга, а ценностные альянсы. Он также объяснил, к чему может привести участие КНДР в российско-украинской войне.

видео дня

Доминирование через насилие - цель России, которую страна-агрессор хочет реализовать совместно с КНДР. Северная Корея понимает, что в любом случае на корейском полуострове будет война. Поэтому сейчас Ким Чен Ын отправляет войска в зону боевых действий, чтобы они получили опыт.

Теперь уже Южная Корея должна осознать, что это будет совсем другая армия КНДР и потенциальный конфликт на корейском полуострове будет гораздо более смертоносным.

"А то, что он будет, это однозначно. Как только КНДР начнет участвовать в боевых действиях на территории Украины, можем начинать отсчет недель до начала еще одной большой войны. Потому что это объективное историческое развитие процессов", - отметил Подоляк.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Сегодня уже очевидно, что конфликт глобализирован и это не просто конфликт России и Украины за территории. Поэтому концепцию, мол, вы отдайте России территории и на этом все завершится, надо отбросить.

"Все только начнется. Третья мировая война начнется в момент, когда будет подписан договор о передаче оккупированных территорий России. Потому что это стимулирование и масштабирование агрессии", - добавил советник главы Офис Президента.

Он отметил, что партнеры должны понять, что договориться с Путиным не удастся, эскалация будет продолжаться пока Россия не будет наказана, но страну-агрессора можно заставить проиграть эту войну.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, что в СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну. КНДР предварительно может отправить на помощь России в войне против Украины около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "является последним и самым страшным напоминанием" о том, что война идет не только между Россией и Украиной.

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ. Кроме того, появилась информация о готовности Южной Кореи направить в Киев своих военных разведчиков-переводчиков - для общения с северокорейскими военнопленными.

В ГУР сообщили, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред