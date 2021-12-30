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"Достроила громадную пристройку, но не хочет платить": на Волыни вспыхнул большой скандал из-за незаконной простройки

30 декабря 2021, 10:59
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Владелица говорит, что большую пристройку к двухкомнатной квартире сделала почти четверть века назад − еще в 1997 году. Но конфликт начался только недавно.

Стройка
На Волыни скандал из-за незаконной простройки / Муниципальный караул/Нововолынск

Жительница города Нововолынск (Волынская область) расширила собственное жилье в многоэтажном доме и прямо к квартире добавили громадную пристройку. А вот платить за квадратные метры не хочет, жалуются соседи. Об этом сообщает портал ТСН.

Сама женщина говорит, что большую пристройку к своей двухкомнатной квартире сделала почти четверть века назад − еще в 1997 году. Конфликт начался, когда руководитель ОСМД с жителями взяли кредит на утепление дома. И во время изучения плана их девятиэтажного дома, естественно, что пристройки в документах не оказалось.

Для того, чтобы кредит погасить, в ОСМД решили поднять тарифы на квартплату, но женщина за достроенные квадратные метры платить отказалась.

Позднее выяснилось, что у женщины вообще нет никаких разрешительных документов на пристройку. И более того, под ней она тайком обустроила себе подвал.

Теперь женщине грозит штраф в 1 360 гривен от муниципального караула и еще 8 с половиной тысяч гривен - от архитектурно-строительного контроля.

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Чтобы узаконить саму пристройку и землю под ней, согласно законодательству, нужно согласие соседей и согласование соседей. В контролирующих органах говорят, что если женщина этого не сделает, то будут обращаться в суд. Что в перспективе может грозить и полным сносом пристройки.

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Напомним, ранее комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект №5877 об ответственности за нарушения в строительной сфере в рамках реформы градостроительства.

Незаконное строительство, которое представляет опасность или привело к тяжелым техногенным авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовым заболеваниям населения, предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, законопроект предусматривает временный арест объектов незаконного строительства до исполнения постановления об административном правонарушении. Арест будут осуществлять должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами (или исполнительными органами, исполняющими их полномочия) органов местного самоуправления.

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