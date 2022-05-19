МВД о раздаче повесток всем подряд: "хватит позорной самодеятельности"

МВД призвало военкоматы прекратить массовую раздачу повесток / skvira.com

Военкоматы не имеют законного права массово вручать повестки всем подряд. В МВД призвали не делать этого. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщает 24 канал.

Он заявил, что в Украине достаточно резервистов, однако в военкоматах необходимо навести порядок. Андрусов назвал массовое вручение повесток "позорной самодеятельностью военкоматов", из-за которой многие люди не хотят идти на передовую.

"Нельзя "грести" всех подряд, потому что много мотивированных людей... Эти раздачи повесток являются незаконными, ведь людям вручают повестки без понимания ситуации. Возможно, у какого-то мужчины 3 детей, возможно, он инвалид и тому подобное. Нельзя вручать повестки на улицах",– отметил Андрусив.

На украинских позициях необходимо провести ротации, ведь военные могут психологически не выдержать такой нагрузки.

Андрусив считает, что раздавать повестки можно, например, бойцам из добровольческих формирований, где есть люди, которые хотят воевать с первых дней вторжения.

В МВД считают мотивацию солдата наибольшим оружием, потому что такой солдат "даже с советским вооружением будет показывать результат, а немотивированный даже с "Джавелином" этого сделать не сможет".

Военкоматам необходимо поднять качество мобилизации, а не количество.

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Напомним, на Закарпатье будут судить военнообязанного мужчину, который уклонился от мобилизации. Житель города Перечин прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой его признали годным к службе в армии. Однако мужчина передумал ехать в воинскую часть и убежал. Теперь ему грозит до пяти лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Украине могут продлить военное положение и сроки проведения всеобщей мобилизации. Соответствующий указ Владимир Зеленский направил на рассмотрение в парламент. Указ предусматривает продление сроков мобилизации и военного положения на 90 суток до 23 августа.

Подробнее прочитать о том, кто не попадет под призыв во время новой волны мобилизации, можно ЗДЕСЬ.

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