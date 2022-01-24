Довольны ли украинцы тем, куда власти ведут страну - опрос / УНИАН

Большинство людей, которые проживают в Украине, считают, что дела в стране продвигаются вовсе в неправильном направлении. Об этом говорят результаты опроса, который был проведен сотрудниками Киевского международного института социологии 20-21 января.

Вышеуказанного мнения придерживается 64,7% респондентов. В то же время считают, что направление дел правильно – 17,6%. В декабре, к слову, когда проводился предыдущий опрос, считали, что дела движутся в неправильном направлении, 60,8% респондентов.

Социологи КМИС опросили по телефону 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме аннексированных Россией полуострова Крым и оккупировнных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеУкраинцы оценили эффективность борьбы власти с коронавирусом - опросНапомним, ранее сообщалось - 40,1% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине по существу ничем не отличается от предыдущей. Об этом следует из опубликованных 1 ноября результатов опроса, который был проведен Центром Разумкова.

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников. Но при этом 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше. Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.