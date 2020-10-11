Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ

В Киеве собрались сторонники и противники ЛГБТ / PavlovskyNEWS

В центре Киева - на Спортивной площади возле Дворца Спорта проходят два митинга – в поддержку ЛГБТ и их противников.

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества проходит в рамках ПрайдМесяца, сообщается в сообществе KyivPride в Facebook.

В то же время две акции разделяет кордон Нацгвардии, также дежурит полиция, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Противники ЛГБТ скандируют: "Свобода - это диктат, даёшь патриархат".

Ранее охрана ТРЦ Гулливер напала на участников альтернативного митинга против ЛГБТ, которые пришли высказать свою позицию за традиционную семью одновременно с анонсированной акцией людей с нетрадиционной ориентацией.

Секьюрити вытолкали главу движения Вместе за семью Руслана Кухарчука. Также пострадал телефон журналиста, а ему самому пришлось убегать от агрессивных охранников.

Отметим, что недавно партия Национальный корпус сорвала акцию, когда был подсвечен фасад торгового центра Гулливер в Киеве цветами радужного флага – символа ЛГБТ.

Акция была посвящена прайд-месяцу. Здание было подсвечивать ежедневно с 5 по 11 октября, чтобы "привлечь внимание общества к теме видимости и принятия ЛГБТ".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе произошли столкновения между националистами и представителями ЛГБТ-сообщества.