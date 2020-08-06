Много крови: на Столичном шоссе очередное ДТП с погибшими

На Столичном шоссе смертельная ДТП - фото РБК

Сегодня под Киевом на Столичном шоссе произошло очередное смертельное ДТП - столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, инцидент произошел около 16:30 на 26 километре Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы при участии двух автомобилей BMW.

"В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили ранения. Спасатели с помощью гидравлики деблокировали пострадавших из автомобиля и передали врачам", - сообщила Водолага.

Как ранее писал Главред, в воскресенье, 2 августа, поздно вечером в Киевской области на автодороге Борисполь – Мариуполь столкнулись две легковушки, погибли четыре человека, есть пострадавший. Смертельная авария произошла около 23:20, на 55 км дороги столкнулись ВАЗ 21061 и Daewoo Lanos, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Киевщины.

Напомним, 1 августа на автодороге Васильевка – Бердянск столкнулись иномарка и грузовик. В результате столкновения погибли четыре человека, а еще один – получил травмы.