"Два Кравчука": член ТГК оценил заявления первого президента

Кравчук делает диаметрально противоположные заявление / УНИАН

Известный журналист и блогер Денис Казанский, который сейчас представляет ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе прокомментировал громкие и часто неоднозначные заявления главы украинской делегации Леонида Кравчука.

В комментарии Обозревателю Казанский заявил, что заявления Кравчука в СМИ и во время переговоров существенно отличаются.

"Все видится абсолютно адекватным", - сказал блогер о встречах переговорщиков и добавил, что к публичным выступлениям бывшего президента, разумеется, есть вопросы.

Читайте такжеКравчук заявил о новом Будапештском меморандуме для УкраиныКазанский отметил, что глава делегации делает громкие заявления для журналистов, но во внутреннем общении их не озвучивает.

"Есть два Кравчука: один, который выступает где-то публично по телевизору, а другой, что-то говорит в личном общении. То, что он заявляет в интервью, - это вопрос к нему. А на тех внутренних совещаниях, на которых мы говорим, пока все видится абсолютно адекватно. Понятно, что в публичной сфере говорится одно, скажем, какие-то дипломатические вещи, а между собой разговор ведется немного по-другому ", - сказал Казанский.

ТГК в Минске

Как ранее сообщалось, Кравчук отметил, что Украина на переговорах в Минске предложит варианты ведения диалога с представителями ОРДЛО.

Напомним, во вторник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил политика Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Позже Кравчук пояснил, какая миссия Фокина в ТКГ.