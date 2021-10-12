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Едва не погибли пациенты: в Ровно украли медную трубу, которая поставляла кислород в операционную

12 октября 2021, 16:59

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

В больнице украли кислородную трубу / Нацполиция

В Ровно злоумышленники едва не лишили жизни пациентов областной клинической больницы.

Как рассказали в полиции области, неизвестные украли медную трубу, которая поставляла кислород в хирургическое отделение Ровенской областной клинической больницы.

О краже сообщили работники областной больницы.

"Полицейским сообщили, что перед началом операции в хирургическом корпусе обнаружили, что не подается кислород в операционную, не является основной. Обследуя целостность системы подачи кислорода, в подсобном помещении внешней части областной клинической больницы обнаружили отсутствие ориентировочно трех метров медной трубки", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции области Оксана Юрченко.

В полиции открыли производство по факту кражи.

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Злоумышленника ищут. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в центральной районной больнице. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 16 медработников и 7 больных.

Напомним, в Винницкой области в городе Жмеринки подростки совершили кражу трубы, по которой в больнице поступал кислород пациентам, находившимся на ИВЛ. В полиции рассказали, что двое подростков зашли на территорию больницы, обнаружили кислородную сеть и отрезали пятиметровый кусок медной трубы. После этого трубу отнесли на прием металлолома. Их удалось вычислить при помощи видеокамер наблюдения.

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полиция новости Ровно
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