"Егорчик заснул навсегда": умер мальчик, который был в "Охматдете" во время атаки РФ

7-летний ребенок пережил несколько операций, но после 15-дневной борьбы за жизнь его сердце перестало биться.

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Врачи боролись за жизнь 7-летнего пациента "Охматдета" 15 дней / Колаж: Главред, фото: "Вікна"

В Киеве умер 7-летний пациент "Охматдета", который находился в детской больнице во время российского удара 8 июля. Егора Завадецкого из Прикарпатья после удара по медучреждению перевезли в киевский кардиоцентр, однако спасти ребенка медикам не удалось.

Как сообщают "Вікна" со ссылкой на маму мальчика Анастасию Завадецкую, в "Охматдет" ребенок попал после падения с велосипеда. 20 июня у него произошло внутреннее кровоизлияние, ушиб брюшной стенки и образовалась гематома на печени.

Сначала ребенка прооперировали в Калуше, однако три последующих дня его состояние оставалось стабильно тяжелым, поэтому ребенка направили в Ивано-Франковск, а затем в Киев.

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"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. Снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - вспоминает мать ребенка.

После нескольких операций Егор впал в кому третьей стадии. Борьба за жизнь продолжалась 15 дней. 7-летний пациент "Охматдета" имел отек головного мозга, а также глаз. Впоследствии у мальчика начали отказывать органы: печень, почки, а также не работал желудок, отмирала правая рука. Ребенок находился на диализе. Врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь ребенка. "Егорчик уснул навсегда", - написала Анастасия Завадецкая после потери сына.

Удар России по "Охматдету" - что известно

Напомним, в результате массированного удара страны-агрессора РФ по Украине 8 июля, погибли 44 человека, а еще 196 человек получили ранения. в Киеве погибли 33 человека, среди которых двое - на территории "Охматдета".

Среди погибших - детский врач Светлана Лукьянчик. Один из боеприпасов попал в больницу, разбив окна диализного центра и убив педиатра, которую силой взрыва отбросило с ног.

После удара РФ по детской больнице, пациентов пришлось перевозить в другие медицинские учреждения, а впоследствии некоторые страны предложили свою помощь и пообещали взять детей к себе на лечение.

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