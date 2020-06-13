УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Агентство Moody's удивило позитивным прогнозом относительно Украины

13 июня 2020, 20:36

Причиной улучшений стал транш от МВФ.

Moody's повысили кредитный рейтинг Украины / Фото: moodys.com

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, решение повысить рейтинги до B3 связано с траншем МВФ, который Украина получила накануне.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

"Основной движущей силой решения повысить рейтинги до B3 является смягчение проблем краткосрочного финансирования Украины и гарантий, предоставленных недавним улучшениям ее внешней уязвимости в результате объявленной новой программы финансирования с Международным валютным фондом", — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз по рейтингу уравновешивает стабильность, несмотря на государственный долг, а также внешние и внутренние политические риски.

Как ранее сообщалось, в течение недели до 20 июня курс гривни хоть и незначительно, но будет укрепляться. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Напомним, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.

Сейчас вы просматриваете новость «Агентство Moody's удивило позитивным прогнозом относительно Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:36
Агентство Moody's удивило позитивным прогнозом относительно Украины
20:25
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
20:12
Стали известны результаты тестов на коронавирус Резникова и Ермака
20:01
Коронавирус в Украине: заболел еще один нардеп, названо имя Видео
19:40
В Харькове пьяная жена чиновника устроила масштабное ДТП
19:38
В Украине может не состояться ЗНО: стало известно, когда будет принято решение
19:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
18:43
Усиление контроля над карантином: что ожидает украинцев
18:38
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее жесткими мерами
18:10
Киев предупредили о погодных "ударах": когда и к чему готовиться Видео
17:49
Волна массовых штрафов: Зеленский сделал заявление о резкой вспышке COVID-19
17:44
Ляшко пояснил, будут ли ужесточать карантин из-за роста больных Covid-19 Видео
16:58
"Пошли на уступки": из "ЛНР" начали выпускать людей Видео
16:36
Племянника одного из богатейших людей России во время ссоры с девушкой накрыло шкафом
16:15
"Кладезь витаминов": какой щавель самый полезный Видео
16:00
Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция Фото
15:54
Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож Видео
15:25
Опасный лосось: в Китае паника из-за крупной вспышки коронавируса на рынке Видео
15:23
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
14:58
Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять