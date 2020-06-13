Агентство Moody's удивило позитивным прогнозом относительно Украины

Moody's повысили кредитный рейтинг Украины / Фото: moodys.com

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, решение повысить рейтинги до B3 связано с траншем МВФ, который Украина получила накануне.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

"Основной движущей силой решения повысить рейтинги до B3 является смягчение проблем краткосрочного финансирования Украины и гарантий, предоставленных недавним улучшениям ее внешней уязвимости в результате объявленной новой программы финансирования с Международным валютным фондом", — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз по рейтингу уравновешивает стабильность, несмотря на государственный долг, а также внешние и внутренние политические риски.

Как ранее сообщалось, в течение недели до 20 июня курс гривни хоть и незначительно, но будет укрепляться. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Напомним, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что украинскую валюту ждет не лучшая неделя. По его словам, курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может подорожать. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.