Экс-депутату Черновол вручили обвинение в убийстве: появились подробности

Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве во времена Майдана / УНИАН

​Генеральное бюро расследований вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол обвинительный акт по делу об убийстве человека во время поджога офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.

Речь идет о здании, где тогда располагался штаб Партии регионов. В результате пожара тогда погиб человек.

Как сообщила Черновол в Facebook перед допросом в ГБР, ее дело будет передано на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Она считает расследование этого дела свидетельством "желания дискредитировать, переписать историю Украины, объявить Майдан незаконным".​

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"Спасибо всем, что поддерживают меня сегодня и всем, с кем я была на Майдане в 2013 – 2014-м. Вот – только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства", – отметила Черновол.

При этом экс-нардеп отмечает, что доказательная база базируется только на том, что ее идентифицировали при штурме офиса политсилы.

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