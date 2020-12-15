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Экс-депутату Черновол вручили обвинение в убийстве: появились подробности

15 декабря 2020, 17:42

Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве во времена Революции Достоинства.

Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве во времена Майдана / УНИАН

​Генеральное бюро расследований вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол обвинительный акт по делу об убийстве человека во время поджога офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.

Речь идет о здании, где тогда располагался штаб Партии регионов. В результате пожара тогда погиб человек.

Как сообщила Черновол в Facebook перед допросом в ГБР, ее дело будет передано на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Она считает расследование этого дела свидетельством "желания дискредитировать, переписать историю Украины, объявить Майдан незаконным".​

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"Спасибо всем, что поддерживают меня сегодня и всем, с кем я была на Майдане в 2013 – 2014-м. Вот – только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства", – отметила Черновол.

При этом экс-нардеп отмечает, что доказательная база базируется только на том, что ее идентифицировали при штурме офиса политсилы.

В чем обвиняют Татьяну Черновол - о чем ранее сообщал Главред:

  • По версии следствия, 18 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства​ Черновол руководила группой людей и непосредственно участвовала в поджоге здания.
  • В здании во время пожара погиб человек. Речь идет о работнике штаба Владимире Захарове. Он отравился угарным газом.
  • 10 апреля к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.
  • Черновол заявила, что дело против нее является следствием "мирных договоренностей" с президентом России Владимиром Путиным и "делом против лиц Майдана".

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