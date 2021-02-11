Экс-министр обороны рассказал, сколько миллиардов РФ потратила на новейшее оружие

Бывший руководитель российского военного ведомства Сергей Иванов утверждает - для гигантского военного бюджета РФ траты на оружие вполне посильные.
Сергей Иванов, министр обороны РФ с 2001 по 2007 годы (ныне специальный представитель президента РФ Владимира Путина по экологии) публично озвучил сумму, которую потратили из бюджета на разработку новейших видов оружия. Слова чиновника цитирует портал РИА Новости.
Как сказал Иванов, на гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард, лазерный комплекс Пересвет и подводный ядерный беспилотник Посейдон в среднем тратили от 10 до 20 миллиардов рублей в год (за десятилетний период).
"Для Вооруженных сил [такие деньги ‒ Главред] при сейчас триллионном бюджете — почти незаметные расходы", — заявил Иванов.
Экс-министр обороны также отметил, что лично был причастен к началу разработки всех вышеуказанных систем вооружения.
"Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрд рублей. Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели", — подытожил чиновник.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для издания Forbes опросил специалистов и те жестко раскритиковали российский ядерный подводный беспилотник Посейдон.
- Они утверждают, что концепция такого оружия "гротескна и совершенно не нужна", поскольку для того, чтобы достичь берегов США, "Посейдону", стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется не мене двух суток.