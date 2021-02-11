Экс-министр обороны рассказал, сколько миллиардов РФ потратила на новейшее оружие

Сколько миллиардов РФ потратила на новейшее оружие / Минобороны России

Сергей Иванов, министр обороны РФ с 2001 по 2007 годы (ныне специальный представитель президента РФ Владимира Путина по экологии) публично озвучил сумму, которую потратили из бюджета на разработку новейших видов оружия. Слова чиновника цитирует портал РИА Новости.

Как сказал Иванов, на гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард, лазерный комплекс Пересвет и подводный ядерный беспилотник Посейдон в среднем тратили от 10 до 20 миллиардов рублей в год (за десятилетний период).

"Для Вооруженных сил [такие деньги ‒ Главред] при сейчас триллионном бюджете — почти незаметные расходы", — заявил Иванов.

Экс-министр обороны также отметил, что лично был причастен к началу разработки всех вышеуказанных систем вооружения.

"Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрд рублей. Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели", — подытожил чиновник.

Читайте такжеШойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму

Напомним, ранее сообщалось: