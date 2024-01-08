Экс-замминистра и двое чиновников Минобороны растратили 950 млн грн на бронежилетах для ВСУ

Госбюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и руководителю департамента Минобороны Богдану Хмельницкому. Экс-чиновников обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен.
В 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов.
"Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - сообщает пресс-служба ГБР.
В результате закупки некачественной продукции размер ущерба государству составил почти 950 млн грн.
Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.
Как сообщал Главред, в январе 2023 года СМИ опубликовали статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете. Оказалось, что продукты для ВСУ закупают по завышенным ценам.
В результате были уволены директор департамента закупок Хмельницкий и замминистра Шаповалов.
В ноябре бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении относительно факта растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы.
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